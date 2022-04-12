Окупанти вночі обстріляли будинки цивільних на Луганщині, є загиблий та поранені

Росіяни продовжують активні обстріли Луганської області. В результаті атак ворога загинула щонайменше одна людина та ще троє отримали поранення.
Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай в Telegram.
За його словами, ще 12 житлових будинків знищені росіянами, 7 – цієї ночі. Найбільше постраждали житлові масиви Рубіжного, Лисичанська, Сєвєродонецька та Новодружеська.
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"На жаль, є жертви в Лисичанську – один чоловік загинув, ще три особи поранені, двох вчасно евакуювали з-під обстрілів", – повідомив Гайдай.
Крім того, за останню добу, вогонь росіяни відкривали по Сєвєродонецькій громаді та Кремінній. Крім будинків мирних жителів, окупанти пошкодили 4 об’єкти інфраструктури, нежитлові споруди.
Ситуація з пожежами
Минулої доби у Рубіжному зайнялися три будинки.
"Дуже часто рятувальники отримують виклики з території міста, де вже майже місяць перебувають кадирівці, або безпосередньо у зоні активних бойових дій. Тому пожеж і, відповідно, руйнувань в Рубіжному набагато більше", – пояснив Гайдай.
Крім того, два будинки палали вночі в Павлограді під Сєвєродонецьком, ще два та кілька господарчих споруд – в Новодружеську. У Кремінній та Щедрищевому після російських обстрілів полум’ям охопило хвойний настіл.
Всього за добу бійці ДСНС ліквідували 17 пожеж.
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