На Запоріжжі сили тероборони вступили у важкий бій з окупантами

Бій у Пологівському районі тривав п'ять із половиною годин

Українські доблестно воєнні захищають свої території / Фото: Колаж: Сьогодні

У Запорізькій області наша тероборона розпочала бій із російськими військовими, але змушена була відступити через нерівні сили.

Про це в Telegram-каналі повідомив речник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Ареф'єв.

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"Окремі підрозділи Запорізької бригади територіальної оборони вийшли на певні позиції і зайняли частину населеного пункту, запланованого для звільнення від окупантів. Згодом росіяни підтягли підкріплення, що в кілька разів перевищувало кількість наших воїнів і техніки, так що українським підрозділам довелося організовано відходити", – розповів полковник ЗСУ Ареф'єв.

За його словами, незважаючи на те, що бій був не на користь наших військових, вони все одно досягнуть своєї мети та виб'ють окупантів області.

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