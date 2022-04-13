На Запоріжжі сили тероборони вступили у важкий бій з окупантами

У Запорізькій області наша тероборона розпочала бій із російськими військовими, але змушена була відступити через нерівні сили.
Про це в Telegram-каналі повідомив речник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Ареф'єв.
"Окремі підрозділи Запорізької бригади територіальної оборони вийшли на певні позиції і зайняли частину населеного пункту, запланованого для звільнення від окупантів. Згодом росіяни підтягли підкріплення, що в кілька разів перевищувало кількість наших воїнів і техніки, так що українським підрозділам довелося організовано відходити", – розповів полковник ЗСУ Ареф'єв.
За його словами, незважаючи на те, що бій був не на користь наших військових, вони все одно досягнуть своєї мети та виб'ють окупантів області.
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