Окупанти стягують воєнну авіацію на аеродром "Липецьк-2" — ЗМІ (фото)

Армія Російської Федерації нарощує свої сили

РФ стягує техніку/Фото: "Схеми" / "Радіо Свобода", колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти нарощують сили воєнної авіації на аеродромі "Липецьк-2", що у Липецькій області. Із супутникових знімків видно, що у порівнянні з березнем кількість винищувачів та бомбардувальників на аеродромі збільшилась вдвічі.

Про це повідомляє проєкт "Схеми".

Реклама

Деталі

На супутникових знімках видно, що наразі на аеродромі "Липецьк-2" перебувають понад 30 воєнних літаків. Аеродром підпорядкований Міністерству оборони Росії та активно використовується для воєнних цілей армії РФ. Саме з нього окупанти атакують українські міста у східному напрямку.

Відповідно до супутникового знімка за 11 квітня, російські воєнні літаки розташовані одразу на двох паркувальних майданчиках. На них видно 6 важких багатоцільових високоманеврових винищувачів Су-27, 14 винищувачів-бомбардувальників Су-30 або Су-34, 10 бомбардувальників Су-24 та ще 4 неідентифіковані борти.

Фото: "Схеми" / "Радіо Свобода"

У порівнянні зі знімком від 27 березня тоді на цій частині аеродрому було вдвічі менше літаків. Борти займали лише один паркувальний майданчик. За допомогою воєнних експертів вдалось розпізнати 10 винищувачів Су-27 та 6 винищувачів типу Су-25.

Реклама

Фото: "Схеми" / "Радіо Свобода"

Згідно з супутниковим знімком від 27 березня на другій частині аеродрому літаків не було взагалі.

Фото: "Схеми" / "Радіо Свобода"

Окупанти не відмовились від мети захопити Київ

Російські окупанти вбачають кінцевою метою війни в Україні захоплення Києва та контроль над всією країною.

"Кінцевою метою Російської Федерації є повний контроль над Україною. Це їхня мета не тільки цієї війни, яку ми з вами розглядаємо з 2014 року. Це взагалі їхня історична мета, і ми багато сотень років в різних фазах активності бачимо реалізацію цього їхнього завдання або політичної амбіції. Тому ми повинні усвідомлювати, що навіть якщо буде затишшя, буде перемога, це не означає, що на цьому ми повинні зупинитися і у Росії цих планів не буде", – переконана заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За словами заступниці глави Міноборони, росіяни вторгалися 24 лютого "заради того, щоб захопити Київ насамперед, і всю Україну".

Реклама

"Вони від цієї мети не відмовилися. Просто через те, що вони не змогли її реалізувати, їм потрібно якимось чином виправдовувати своє перебування тут для їхнього електорату та їхнього керівництва. Тому вони ставлять зараз перед собою менші цілі. Меншими цілями для них є Маріуполь та географічні кордони Донецької та Луганської областей. Але це не означає, що вони на цьому хочуть ставити крапку", – наголосила Маляр.

Читайте також