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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Оккупанты стягивают военную авиацию на аэродром "Липецк-2" — СМИ (фото)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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13 апреля, 04:40
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Армия Российской Федерации наращивает свои силы
РФ стягивает технику/Фото: "Схемы" / "Радио Свобода", коллаж: "Сегодня"
РФ стягивает технику/Фото: "Схемы" / "Радио Свобода", коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты наращивают силы военной авиации на аэродроме "Липецк-2" в Липецкой области. Из спутниковых снимков видно, что по сравнению с мартом количество истребителей и бомбардировщиков на аэродроме увеличилось вдвое.

Об этом сообщает проект "Схемы".

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На спутниковых снимках видно, что сейчас на аэродроме "Липецк-2" находятся более 30 военных самолетов. Аэродром подчинен Министерству обороны России и активно используется для военных целей армии РФ. Именно с него оккупанты атакуют украинские города в восточном направлении.

Согласно спутниковому снимку за 11 апреля, российские военные самолеты расположены сразу на двух парковочных площадках. На них видно 6 тяжелых многоцелевых високоманеврових истребителей Су-27, 14 истребителей-бомбардировщиков Су-30 или Су-34, 10 бомбардировщиков Су-24 и еще 4 неидентифицированные борта.

Фото: "Схемы" / "Радио Свобода"

По сравнению со снимком от 27 марта, тогда на этой части аэродрома было вдвое меньше самолетов. Борты занимали только одну парковку. С помощью военных экспертов удалось распознать 10 истребителей Су-27 и 6 истребителей типа Су-25.

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Фото: "Схемы" / "Радио Свобода"

Согласно спутниковому снимку от 27 марта на второй части аэродрома самолетов не было вообще.

Фото: "Схемы" / "Радио Свобода"

Оккупанты не отказались от цели захватить Киев

Российские оккупанты видят конечной целью войны в Украине захват Киева и контроль над всей страной.

"Конечная цель Российской Федерации – полный контроль над Украиной. Это их цель не только этой войны, которую мы с вами рассматриваем с 2014 года. Это вообще их историческая цель, и мы многие сотни лет в разных фазах активности видим реализацию этой их задачи или политической амбиции. Поэтому мы должны отдавать себе отчет, что даже если будет затишье, будет победа, это не значит, что на этом мы должны остановиться и у России этих планов не будет", – убеждена заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По словам заместителя главы Минобороны, россияне вторгались 24 февраля "ради того, чтобы захватить Киев прежде всего и всю Украину".

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"Они от этой цели не отказались. Просто из-за того, что они не смогли ее реализовать, им нужно как-то оправдывать свое нахождение здесь для их электората и их руководства. Поэтому они ставят сейчас перед собой меньшие цели. Меньшими целями для них являются Мариуполь и географические границы Донецкой и Луганской областей. Но это не означает, что они на этом хотят ставить точку", — подчеркнула Маляр.

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Вертолеты 140
Вертолеты
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Танки 732
Танки
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ББМ 1946
ББМ
6
Артиллерия 349
Артиллерия
7
Средства ПВО 63
Средства ПВО
8
РСЗО 111
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
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БПЛА 124
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Катера 7
Катера
12
Транспорт 1406
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