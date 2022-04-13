В Запорожской области силы теробороны вступили в тяжелый бой с оккупантами

Сражение в Пологовском районе длилось пять с половиной часов

Украинские доблестно военные защищают свои территории / Фото: Коллаж: Сегодня

В Запорожской области наша тероборона вступила в бой с российскими военными, но вынуждены были отступить из-за неравных сил.

Об этом в Telegram-канале сообщил спикер Запорожской областной военной администрации Иван Арефьев.

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"Отдельные подразделения Запорожской бригады территориальной обороны вышли на определенные позиции и заняли часть населенного пункта, запланированного для освобождения от оккупантов. Впоследствии россияне подтянули подкрепление, что в несколько раз превышало количество наших воинов и техники, так что украинским подразделениям пришлось организованно отходить", – рассказал полковник ВСУ.

По его словам, несмотря на то, что бой был не в пользу наших военных, они все равно достигнут своей цели и выбьют оккупантов области.

Война в Украине 49-й день