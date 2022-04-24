Война
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя ✝ Пасха-2022 ⚡ Одесская трагедия
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Грозев: Россия хочет захватить юг Украины до 9 мая

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
24 апреля, 18:09
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
По словам журналиста, из-за неудач Российская Федерация может пойти на террористические меры
Грозев рассказал про планы РФ / Коллаж "Сегодня"
Грозев рассказал про планы РФ / Коллаж "Сегодня"

Российская Федерация планирует захватить юг Украины и Одессу до 9 мая. Все для того, чтобы показать достижения россиянам.

Об этом журналист Христо Грозев сообщил во время спецэфира "Два месяца героического сопротивления" на YouTube-канале Украина 24.

Реклама

"Здесь очевидно, что с их стороны есть паника, есть желание "продать" какую-либо победу до 9 мая. Они понимают, что если ничего красивого, как полный коридор в Одессу, например, они не подарят народу, то народ начнет задавать вопросы", – говорит Христо Грозев.

Кремль будет искать любое достижение, чтобы показать его к 9 ма, как достаточное, утверждает журналист. Однако если ему это не удастся, то РФ пойдет на террористические меры.

"Если им это не удастся – а мне кажется, что им это не удастся, – то они будут готовы в последнюю минуту пойти на более террористические меры, а это и применение химического оружия", – добавил Христо Грозев.

По словам журналиста, российский народ перестает верить своему правительству и пропаганде.

Реклама

"Мы отслеживаем ежедневно все запросы в российских интернет-поисковиках, и часто задаваемыми вопросами стали: что реально произошло с крейсером "Москва"? Когда Украина заедет на территорию России? Куда делся Шойгу? Неделю назад население больше верило в пропаганду, однако последние 3-4 дня задаются вопросы, которые показывают, что население не верит своему правительству, однако публично это еще не высказывает", – добавил Христо Грозев.

Сколько может продолжаться битва за Донбасс

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что битва на Донбассе продлится несколько недель, чтобы стало ясно, на чьей стороне преимущество. Такое мнение он высказал в интервью телеведущему Владимиру Полуеву на YouТube-канале Украина 24.

"До двух недель. Судя по тому количеству войск, которые собрала РФ, на больше их не хватит. Резерва нет. Если мы смогли выстоять первую волну, то здесь гораздо слабее будет, это вполовину меньше группировки. Их наступательная операция будет 7-10 дней. До конца апреля будем понимать, что и как", – сказал Жданов.

Раньше мы писали:

Реклама

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Война
Показать еще
Оборона Киева
Больше новостей
Хроника обстрелов
Дальше
Блокада Мариуполя
Больше новостей
Дипломатический фронт
Подробнее
Украинцы за границей
Еще новости
Россия цинично бомбит Харьков
Больше новостей
Жизнь в оккупации
Подробнее
Непобежденный Николаев
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:00 24 апреля
1
Личный состав 21 800
Личный состав
2
Самолеты 179
Самолеты
3
Вертолеты 154
Вертолеты
4
Танки 873
Танки
5
ББМ 2238
ББМ
6
Артиллерия 408
Артиллерия
7
Средства ПВО 69
Средства ПВО
8
РСЗО 147
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 182
БПЛА
11
Корабли/катера 8
Корабли/катера
12
Транспорт 1557
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Непокоренные
Юрий Михайлюк - капитан, командир роты 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. С 2014 регулярно на передовой. Проводя контратаку на донецком направлении, офицер спас раненого комбата, взял на себя командование и провел блестящую операцию. За что и получил звание Герой Украины. На следующий день после награждения был ранен в ногу, но продолжал руководить подразделением. Сейчас - в госпитале.
История героя
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Герої не вмирають!

Уничтожил 4 танка и взвод оккупантов. Виталий Грицаенко – старший лейтенант, позывной Гоголь, заместитель командира отдельного отряда специального назначения «Азов». Защищая Мариуполь, с помощью РПГ-22 и мин собственноручно подорвал 4 танка и 2 ББМ "Тигр", а из стрелкового оружия убил более 30 российских морпехов. Погиб от тяжелых ранений при выполнении операции по уничтожению командного пункта врага. Но боевое задание выполнил. Герой Украины. Посмертно.

История подвига
Надежный тыл
Помочь Героям!
Должен увидеть каждый
Смотреть!
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
Советы военных
Вас взяли в плен. Что делать?
Узнать!
Волонтерство
Как можно помочь людям во время войны
Узнать
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
34,00
37,50
29,37
-
-
39,49
29,98
-
33,79
37,40
28,50
-
-
-
31,48
-
-
-
28,98
-
33,86
37,65
29,97
-
-
39,47
30,22
-
33,86
37,65
29,98
-
33,86
37,65
29,98
-
33,50
37,50
29,37

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Война
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять