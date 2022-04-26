РФ може напасти на Запоріжжя з півдня – розвідка Британії

Українські сили готують оборону у Запоріжжі

Розвідка дізналася про плани окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні 62 день війни. Російські окупанти продовжують обстрілювати наші міста та намагаються просуватися на південь. Розвідка Міністерства оборони Великої Британії у своєму мікроблозі Twitter повідомила про те, що ворог має план нападу на Запоріжжя.

"Українські сили готують оборону в Запоріжжі до можливого нападу Росії з півдня, додали у відомстві", – йдеться у даних розвідки.

Також повідомляється, що армія РФ намагається оточити добре укріплені українські позиції на сході України.

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"Місто Кремінна впало, і повідомляється про важкі бої на південь від Ізюму, коли російські війська намагаються просунутися до міст Слов'янськ і Краматорськ з півночі та сходу", – повідомили в Міноборони Британії.

62-й день війни в Україні, що відбувається

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