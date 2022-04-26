РФ може напасти на Запоріжжя з півдня – розвідка Британії

В Україні 62 день війни. Російські окупанти продовжують обстрілювати наші міста та намагаються просуватися на південь. Розвідка Міністерства оборони Великої Британії у своєму мікроблозі Twitter повідомила про те, що ворог має план нападу на Запоріжжя.
"Українські сили готують оборону в Запоріжжі до можливого нападу Росії з півдня, додали у відомстві", – йдеться у даних розвідки.
Також повідомляється, що армія РФ намагається оточити добре укріплені українські позиції на сході України.
"Місто Кремінна впало, і повідомляється про важкі бої на південь від Ізюму, коли російські війська намагаються просунутися до міст Слов'янськ і Краматорськ з півночі та сходу", – повідомили в Міноборони Британії.
62-й день війни в Україні, що відбувається
- Сьогодні вранці російські окупанти обстріляли Запоріжжя. Вчора вони намагалися просунутися вглиб території України в районах населених пунктів Коровій Яр та Рубіжне.
- Минулої доби окупанти 17 разів обстріляли мирне населення у Луганській області. Також тривають бої у Попасній та Рубіжному. Українські військові відбили шість атак ворога.
- На Херсонщині наші військові знищили склад РФ, понад 70 окупантів убито.
- Протягом доби у Херсонській та Миколаївській областях ворог, не процвітаючи у реалізації задумів просування у напрямку Миколаєва, посилив артилерійсько-мінометні обстріли населених пунктів та наших позицій.
Росія хоче захопити південь України до 9 травня
З тимчасово окупованого Сімферополя висунулися колони бойової техніки РФ. Вони рухаються у напрямку на південь України.
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Журналіст Христо Грозєв повідомив, що Російська Федерація планує захопити південь України та Одесу до 9 травня. Все для того, щоб показати здобутки росіянам. Однак, якщо Путіну це не вдасться, то РФ піде на терористичні заходи.