Війна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя ✝ Великдень-2022 ⚡ Одеська трагедія
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Грозєв: Росія хоче захопити південь України до 9 травня

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
24 квітня, 18:09
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
За словами журналіста, через невдачі Російська Федерація може вдатися до терористичних заходів
Грозєв розповів про плани РФ / Колаж "Сьогодні"
Грозєв розповів про плани РФ / Колаж "Сьогодні"

Російська Федерація планує захопити південь України та Одесу до 9 травня. Все для того, щоб показати здобутки росіянам.

Про це журналіст Христо Грозєв повідомив під час спецефіру "Два місяці героїчного опору" на YouTube-каналі Україна 24.

Реклама

"Тут очевидно, що з їхнього боку є паніка, є бажання "продати" будь-яку перемогу до 9 травня. Вони розуміють, що якщо нічого красивого, як повний коридор до Одеси, наприклад, вони не подарують народу, то народ почне ставити запитання", – каже Христо Грозєв.

Кремль шукатиме будь-яке досягнення, щоб показати його до 9 травня як достатнє, стверджує журналіст. Однак якщо йому це не вдасться, РФ піде на терористичні заходи.

"Якщо їм це не вдасться – а мені здається, що їм це не вдасться, – то вони будуть готові в останню хвилину піти на більш терористичні заходи, а це застосування хімічної зброї", – додав Христо Грозєв.

За словами журналіста, російський народ перестає вірити своєму уряду та пропаганді.

Реклама

"Ми відстежуємо щодня всі запити в російських інтернет-пошуковиках, і запитаннями, що часто ставлять, стають: що реально сталося з крейсером "Москва"? Коли Україна заїде на територію Росії? Куди подівся Шойгу? Тиждень тому населення більше вірило в пропаганду, проте останні 3-4 дня ставлять питання, які свідчать, що населення не вірить своєму уряду, проте публічно це ще не висловлює", – додав Христо Грозєв.

Скільки може тривати битва за Донбас

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що битва на Донбасі триватиме кілька тижнів, щоб стало ясно, на чиєму боці перевага. Таку думку він висловив в інтерв'ю телеведучому Володимиру Полуєву на YouTube-каналі Україна 24.

"До двох тижнів. Судячи з тієї кількості військ, які зібрала РФ, на більше їх не вистачить. Резерву немає. Якщо ми змогли вистояти першу хвилю, то тут набагато слабше буде, це наполовину менше угруповання. Їхня наступальна операція буде 7-10 днів. До кінця квітня розумітимемо, що і як", – сказав Жданов.

Раніше ми писали:

Реклама

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Війна
Показати ще
Оборона Київа
Більше новин
Хроніка обстрілів
Далі
Блокада Маріуполя
Більше новин
Діпломатичний фронт
Докладніше
Українці за кордоном
Ще новини
Росія цинічно бомбить Харків
Більше новин
Життя в окупації
Докладніше
Непереможний Миколаїв
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 09:00 24 квітня
1
Особовий склад 21 800
Особовий склад
2
Літаки 179
Літаки
3
Гелікоптери 154
Гелікоптери
4
Танки 873
Танки
5
ББМ 2238
ББМ
6
Артилерія 408
Артилерія
7
Засоби ППО 69
Засоби ППО
8
РСЗВ 147
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 182
БПЛА
11
Кораблі/катери 8
Кораблі/катери
12
Транспорт 1557
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Нескорені
Юрій Михайлюк - капітан, командир роти 128-ої окремої гірсько-штурмової бригади. З 2014-го майже постійно на передовій. Проводячи контратаку на донецькому напрямку, офіцер врятував пораненого комбата, взяв на себе командування і провів блискучу операцію. За що й отримав звання Герой України. Наступного дня після нагородження був поранений в ногу, але продовжував керувати підрозділом. Нині - в госпіталі.
Історія героя
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Герої не вмирають!

Знищив 4 танки і взвод окупантів… Віталій Грицаєнко - старший лейтенант, позивний Гоголь, заступник командира окремого загону спецпризначення «Азов». Захищаючи Маріуполь, за допомогою РПГ-22 та мін власноруч підірвав 4 танки і 2 ББМ «Тигр», а зі стрілецької зброї вбив більше 30 російських морпіхів. Загинув від тяжких поранень під час виконання операції по знищенню командного пункту ворога. Але бойове завдання виконав. Герой України. Посмертно.

Історія звитяги
Надійний тил
Допомогти Героям!
Повинен побачити кожен
Дивитись!
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Поради військових
Вас взяли у полон. Що робити?
Дізнатись!
Волонтерство
Як можна допомогти людям під час війни
Дізнатися
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
34,00
37,50
29,37
-
-
39,49
29,98
-
33,79
37,40
28,50
-
-
-
31,48
-
-
-
28,98
-
33,86
37,65
29,97
-
-
39,47
30,22
-
33,86
37,65
29,98
-
33,86
37,65
29,98
-
33,50
37,50
29,37

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Війна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти