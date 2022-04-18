Жданов розповів, скільки може тривати битва за Донбас

Друга хвиля наступу буде значно слабшою, на думку експертів

Олег Жданов розповів, коли на Донеччині буде спокійно / Фото: Колаж: Сьогодні

Наступ російських військ на Донбас уже розпочався.Військовий експерт Олег Жданов заявив, що битва на Донбасі триватиме кілька тижнів, аби стало зрозуміло, на чиєму боці перевага.

Таку думку він висловив в інтерв'ю телеведучому Володимиру Полуєву на Youtube-каналі "Україна 24".

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"До двох тижнів. Судячи з тієї кількості військ, які зібрала РФ, більше їх не вистачить. Резерву немає. Якщо ми змогли вистояти першу хвилю, то тут значно слабше буде, це наполовину менше угруповання. Їхня наступальна операція буде 7-10 днів. До кінця квітня розумітимемо що і як", – каже Жданов.

Як виїхати з Луганської області

За словами голови ОВА, сьогодні відбудеться евакуація мешканців Рубіжного, Лисичанська, Сєвєродонецька, Гірської громади, Попасної. При цьому маршрути змінені з огляду на фактор безпеки.

"Треба приймати рішення якнайшвидше. Ситуація вкрай загострена", – додав Гайдай.

Місця збору для організованого виїзду на залізничні вокзали:

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Лисичанськ:

центр міста, вул. ім. В. Сосюри, 324, ДСНС;

КВ. 40 років Перемоги, біля будинку 15

Привілля:

Центральна площа;

Сєвєродонецьк:

міський Палац культури, пр. Хіміків, 28;

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Рубіжне:

Палац культури "Південний", вул. Чехова, 11.

Гірське:

Будинок культури України. Гагаріна 13а

Попасна:

вул. Щербакова, 1а

Також до Луганської області буде направлено гуманітарний вантаж.

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