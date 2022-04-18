Жданов рассказал, сколько может продолжаться битва за Донбасс

Вторая волна наступления будет намного слабее, по мнению экспертов

Олег Жданов рассказал, когда на Донбассе будет спокойно / Фото: Коллаж: Сегодня

Наступление российских войск на Донбасс уже началось. Военный эксперт Олег Жданов заявил, что битва на Донбассе будет идти несколько недель, чтобы стало понятно, на чьей стороне преимущество.

Такое мнение он высказал в интервью телеведущему Владимиру Полуеву на Youtube-канале "Украина 24".

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"До двух недель. Судя по тому количеству войск, которые собрала РФ, больше их не хватит. Резерва нет. Если мы смогли выстоять первую волну, то здесь гораздо слабее будет, это вполовину меньше группировки. Их наступательная операция будет 7-10 дней. До конца апреля будем понимать что и как", – говорит Жданов.

Как уехать из Луганской области

По словам главы ОВА, сегодня состоится эвакуация жителей Рубежного, Лисичанска, Северодонецка, Горной общины, Попасной. При этом маршруты изменены с учетом фактора безопасности.

"Надо принимать решение как можно скорее. Ситуация крайне обостренная", – добавил Гайдай.

Места сбора для организованного выезда на железнодорожные вокзалы:

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Лисичанск:

центр города, ул. им. В. Сосюры, 324, ГСЧС;

КВ. 40 лет Победы, у дома 15

Приволье:

центральная площадь;

Северодонецк:

городской Дворец культуры, пр. Химиков, 28;

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Рубежное:

Дворец культуры "Пивденный", ул. Чехова, 11.

Горное:

Дом культуры Украины. Гагарина 13а

Попасная:

ул. Щербакова, 1а

Также в Луганскую область будет направлен гуманитарный груз.

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