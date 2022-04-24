Ракетний удар по Одесі: більшість поранених залишається в лікарні

У містян осколкові травми, переломи та опіки. Стан усіх пацієнтів стабільний

На місці працюють рятувальники / Колаж "Сьогодні"

На стаціонарному лікуванні перебувають 10 потерпілих від ворожих ударів крилатими ракетами в Одесі.

Про це повідомляє директор однієї з лікарень Одеси Микола Турчин, пише Одеса. Офіційно.

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У людей осколкові травми, переломи та опіки. Стан усіх пацієнтів стабільний, двох людей уже готують до виписки.

"Всі потерпілі отримують необхідну медичну допомогу, організовано харчування, з людьми працюють психологи", – каже Микола Турчин.

На місці обстрілу рятувальники ще розбирають завали. Будинок відновити можна.

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"Усім мешканцям будинку запропонували варіанти тимчасового проживання. Станом на 14:00 дві родини скористалися такою можливістю", – каже заступник директора департаменту міського господарства Віталій Цуркан.

Обстріл Одеси

23 квітня, напередодні православного Великодня, окупанти обстріляли ракетами Одесу. Внаслідок цього злочину армії РФ загинули 8 мирних жителів, серед них тримісячна дитина, поранено 18 людей Це перші жертви в Одесі від початку війни Росії проти України.

Дві ракети вразили військовий об'єкт і дві влучили в житловий будинок. Радник глави МВС Антон Геращенко повідомив, що один із загиблих згорів у своїй машині у дворі.

Також ракети поцілили в міський цвинтар. Зруйновано понад 1000 кв. м території.

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