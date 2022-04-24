Шапочка з фольги врятувала одеситку від обстрілу — відео

Жителька Одеси потрапила під російський обстріл, але врятувалась завдяки шапочці для фарбування волосся. Відео з розповіддю жінки опублікував УНІАН.
У першій частині жінка зі смужками фольги на голові йде вулицею і показує кров на своїх руках.
"Ну що, руський мир, привіт! Ось показую, з якими "нацистами" ти, руський мир, воюєш! Сьогодні ми з дівчатами вирішили піти в перукарню, щоб "навести красу". І саме в нашу перукарню прилетіла ракета. Дякую тобі, руський мир!", — каже вона.
У другій половині відео жінка, вже позбувшись шапочки, розповіла, що у цій фользі застрягли уламки скла, які інакше могли розсікти їй голову.
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"Я завжди говорила: ну яка ймовірність того, що в мене може прилетіти ракета? Один на мільйон – так же ж?! І сьогодні був такий день. Мене врятував збіг обставин: ми тільки закінчили фарбування і я була в ось цій смішній шапочці з фольги, сіла в крісло-кокон... І як би це смішно ні звучало, ця шапочка з фольги мене врятувала: я колись знімала фольгу, стільки уламків витрусила!" – сказала вона.
Обстріл Одеси
- 23 квітня, напередодні православного Великодня, окупанти обстріляли ракетами Одесу. Внаслідок цього злочину армії РФ загинули 8 мирних жителів, серед них тримісячна дитина, поранено 18 людей Це перші жертви в Одесі від початку війни Росії проти України.
- Дві ракети вразили військовий об'єкт і дві потрапили до житлових будинків. Радник голови МВС Антон Геращенко повідомив, що один із загиблих згорів у своїй машині у дворі одного з будинків.
- Також під час обстрілу ракети потрапили в один із міських цвинтарів. Зруйновано понад 1000 кв. м території.