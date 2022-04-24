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Шапочка из фольги спасла одесситку от обстрела — видео

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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24 апреля, 15:58
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Женщина красила волосы в салоне, когда туда прилетела ракета
Жительница Одессы рассказала о чудесном спасении
Жительница Одессы рассказала о чудесном спасении / Фото: Коллаж: Сегодня

Жительница Одессы попала под российский обстрел, но спаслась благодаря шапочке для покраски волос. Видео с рассказом женщины опубликовал УНИАН.

В первой части женщина с полосками фольги на голове идет по улице и показывает кровь на своих руках.

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"Ну что, русский мир, здравствуй! Вот показываю, с какими "нацистами" ты, русский мир, воюешь! Сегодня мы с девочками решили пойти в парикмахерскую, чтобы "навести красоту". И именно в нашу парикмахерскую прилетела ракета. Спасибо тебе, русский мир!", — говорит она.

Во второй половине видео женщина, уже избавившись от шапочки, рассказала, что в этой фольге застряли осколки стекла, которые иначе могли рассечь ей голову.

"Я всегда говорила: ну какая вероятность того, что в меня может прилететь ракета? Один на миллион – ведь так же?! И сегодня был такой день. Меня спасло стечение обстоятельств: мы только закончили покраску и я была в вот этой смешной шапочке из фольги, села в кресло-кокон... И как бы это смешно ни звучало, эта шапочка из фольги меня спасла: я когда снимала фольгу, столько осколков вытрясла!" — сказала она.

Обстрел Одессы

  • 23 апреля, в канун православной Пасхи оккупанты обстреляли ракетами Одессу. В результате этого преступления армии РФ погибли 8 мирных жителей, среди них трехмесячный ребенок, ранено 18 человек. Это первые жертвы в Одессе с начала войны России против Украины.
  • Две ракеты поразили военный объект и две попали в жилые дома. Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что один из погибших сгорел в своей машине во дворе одного из домов
  • Также во время обстрела ракеты попали в одно из городских кладбищ. Разрушено более 1000 кв. м. территории.

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Непокоренные
Юрий Михайлюк - капитан, командир роты 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. С 2014 регулярно на передовой. Проводя контратаку на донецком направлении, офицер спас раненого комбата, взял на себя командование и провел блестящую операцию. За что и получил звание Герой Украины. На следующий день после награждения был ранен в ногу, но продолжал руководить подразделением. Сейчас - в госпитале.
История героя
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Герої не вмирають!

Уничтожил 4 танка и взвод оккупантов. Виталий Грицаенко – старший лейтенант, позывной Гоголь, заместитель командира отдельного отряда специального назначения «Азов». Защищая Мариуполь, с помощью РПГ-22 и мин собственноручно подорвал 4 танка и 2 ББМ "Тигр", а из стрелкового оружия убил более 30 российских морпехов. Погиб от тяжелых ранений при выполнении операции по уничтожению командного пункта врага. Но боевое задание выполнил. Герой Украины. Посмертно.

История подвига
Надежный тыл
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Должен увидеть каждый
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