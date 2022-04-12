Путин усилит атаки на Украину к 9 мая – прогноз

Журналист Сергей Гармаш рассказал о новых военных приготовлениях Кремля

Путин будет стремиться получить результат в Украине к символической дате / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент России Владимир Путин считает 9 мая символической датой и хочет приурочить к ней серьезную победу в Украине. Но из-за спешки Путин будет бросать в бой неподготовленных солдат.

Такое мнение высказал представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, журналист Сергей Гармаш сайту Обозреватель.

Реклама

Как отметил Гармаш, "к этой дате Путин будет стремиться получить результат".

"Но, с другой стороны, это хорошо, если российские военные будут решать военные задачи, исходя не из реальных возможностей, а ориентируясь на какую-то символическую дату. Нам это выгодно, потому что они будут менее подготовлены. Они будут пускать в бой неподготовленных солдат", – сказал он.

Журналист поделился информацией от украинских военных, что "из России на территорию Харьковской и Донецкой областей завезли российских 19-летних пацанов-контрактников".

"Они посмотрели по телевизору, как российская армия "побеждает", посмотрели, как их знакомые везут "трофеи", награбленные в Украине, и им тоже захотелось что-то из этого получить. Это плохо для российских матерей, но хорошо для нас, потому что сюда идут неподготовленные люди. Россия бросает их в бой для того, чтобы к 9 мая доложить Путину, что он великий полководец и смог победить страшную Украину", – заявил представитель Украины в ТКГ.

Гармаш прогнозирует, что к 9 мая "будут приурочены серьезные бои".

Реклама

"Но для нас хорошо то, что они пытаются играть в такой символизм", – добавил он.

В НАТО ожидают "очень кровавого" этапа войны в Украине

Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что в ближайшее время в Украине может начаться новый масштабный этап боевых действий.

"Все указывает на то, что нас ждет скорое вступление во второй этап этой войны, очень кровавый. Мы вступаем во второй этап, более сложный, отличный по характеру от первого этапа, на гораздо более широкой территории, как на востоке – на Донбассе, так и на юге – в сторону Крыма и Мариуполя", – сказал Джоанэ, добавив, что второй этап войны является "неизбежным".

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Россия может снова попытаться захватить всю Украину, однако сейчас оккупационные войска поставили перед собой промежуточные цели – захватить юг и восток страны.

Также сайт "Сегодня" информировал, что враг пытается захватить Мариуполь и Попасную, чтобы выйти на административные границы Донецкой области.