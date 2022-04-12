Война
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Химатака на Мариуполь ⚡ Обстрел вокзала в Краматорске 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Хуже фашистов: мужчина, к которому приходили оккупанты, рассказал свою историю (видео)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
12 апреля, 14:16
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
По словам пострадавшего, российские военные убили всех его родных и забрали ценные вещи
Мужчина рассказал про зверства оккупантов / Коллаж "Сегодня"
Мужчина рассказал про зверства оккупантов / Коллаж "Сегодня"

Мужчина, который дважды терял все имущество, родных и сбегал от войск РФ, рассказал свою историю. По словам пострадавшего, россияне угрожали ему и его жене.

Об этом сообщает telegram-канал "Украина-24".

Реклама

Отобрали все

Ранее мужчина жил на Донбассе. Когда в 2014 году там началась война, он переехал.

"На Донбассе у меня отобрали дом, отобрали магазин. Я остался без ничего. Два раза на расстрел меня там водили, убили всех моих друзей, знакомых, никого нет", – говорит пострадавший.

За шесть лет мужчина немного пришел в себя. Однако российские военные пришли и в другие украинские города.

Реклама

"У меня уже сил никаких нет. Пришли россияне, забрали машину, забрали деньги, поставили на колени, засунули автомат в рот, жену били. Говорили, что "если сейчас не отдадите все деньги и ценность, мы ее изнасилуем, а его убьем на твоих глазах. А ты знай, что потом мы убьем и ее". Мы все отдали. У меня забрали все. Все, что ценное, они забрали, все. Эти российские ублюдки были на Донбассе и сюда они приехали. Да, я живой. А как жить дальше?" – рассказывает пострадавший.

По словам мужчины, российские военные хуже фашистов.

"У бабушки в концлагере были сережки, которые даже фашисты не забрали, а это хуже фашистов", – добавил пострадавший.

"Людей жгли заживо": зверства россиян

В селе Гусаровка Изюмского района россияне пытали местных жителей.

"После длительного издевательства – троих человек сожгли живьем. Среди погибших есть дети", – сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Он добавил, что, кроме этого, нашли тело фельдшера больницы, руки мужчины были связаны за спиной, его также пытали военные РФ.

Реклама

"Просто посреди дороги россияне из артиллерии расстреляли авто, где была семья с ребенком. Часть жителей – пропала без вести, количество еще устанавливается. Это ужасные бесчеловечные зверства, за которые, поверьте, оккупанты понесут наказание!" – убежден Синегубов.

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Война
Показать еще
Оборона Киева
Больше новостей
Хроника обстрелов
Дальше
Блокада Мариуполя
Больше новостей
Дипломатический фронт
Подробнее
Украинцы за границей
Еще новости
Россия цинично бомбит Харьков
Больше новостей
Жизнь в оккупации
Подробнее
Непобежденный Николаев
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:00 12 апреля
1
Личный состав 19600
Личный состав
2
Самолеты 157
Самолеты
3
Вертолеты 140
Вертолеты
4
Танки 732
Танки
5
ББМ 1946
ББМ
6
Артиллерия 349
Артиллерия
7
Средства ПВО 63
Средства ПВО
8
РСЗО 111
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 124
БПЛА
11
Катера 7
Катера
12
Транспорт 1406
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Истории подвигов
Игорь Беланов - лучший футболист Европы (1986 года), экс-игрок одесского “Черноморца” и киевского “Динамо”. После начала войны 61-летний спортсмен решил не отсиживаться на пенсии и отказался выехать за границу. Поступил на службу в тероборону Одессы. С оружием в руках патрулирует родной город и роет окопы. Также обладатель “Золотого мяча” помогает побратимам с физподготовкой.
Слава Україні!
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Наши ангелы-хранители

Нина Кваша - старший солдат военной медицины. Имея медицинское образование и сильную волю, она решила, что будет полезна на фронте. С первых дней войны добровольцем пошла в ВСУ, где стала боевым медиком 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. За свой нрав и бесстрашие получила позывной Амазонка. Погибла под Гостомелем, спасая бойцов под вражеским огнем. Ей было всего 23…

Герої не вмирають!
Надежный тыл
Помочь Героям!
Должен увидеть каждый
Смотреть!
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
Советы военных
Вас взяли в плен. Что делать?
Узнать!
Волонтерство
Как можно помочь людям во время войны
Узнать
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
35,20
33,52
37,43
27,50
-
34,00
36,00
26,37
-
33,50
37,40
27,20
-
-
39,29
27,48
-
33,52
37,43
-
-
-
39,25
-
-
33,52
37,43
-
-
33,00
36,00
-

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Война
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять