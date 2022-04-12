Хуже фашистов: мужчина, к которому приходили оккупанты, рассказал свою историю (видео)

По словам пострадавшего, российские военные убили всех его родных и забрали ценные вещи

Мужчина рассказал про зверства оккупантов / Коллаж "Сегодня"

Мужчина, который дважды терял все имущество, родных и сбегал от войск РФ, рассказал свою историю. По словам пострадавшего, россияне угрожали ему и его жене.

Об этом сообщает telegram-канал "Украина-24".

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Отобрали все

Ранее мужчина жил на Донбассе. Когда в 2014 году там началась война, он переехал.

"На Донбассе у меня отобрали дом, отобрали магазин. Я остался без ничего. Два раза на расстрел меня там водили, убили всех моих друзей, знакомых, никого нет", – говорит пострадавший.

За шесть лет мужчина немного пришел в себя. Однако российские военные пришли и в другие украинские города.

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"У меня уже сил никаких нет. Пришли россияне, забрали машину, забрали деньги, поставили на колени, засунули автомат в рот, жену били. Говорили, что "если сейчас не отдадите все деньги и ценность, мы ее изнасилуем, а его убьем на твоих глазах. А ты знай, что потом мы убьем и ее". Мы все отдали. У меня забрали все. Все, что ценное, они забрали, все. Эти российские ублюдки были на Донбассе и сюда они приехали. Да, я живой. А как жить дальше?" – рассказывает пострадавший.

По словам мужчины, российские военные хуже фашистов.

"У бабушки в концлагере были сережки, которые даже фашисты не забрали, а это хуже фашистов", – добавил пострадавший.

"Людей жгли заживо": зверства россиян

В селе Гусаровка Изюмского района россияне пытали местных жителей.

"После длительного издевательства – троих человек сожгли живьем. Среди погибших есть дети", – сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Он добавил, что, кроме этого, нашли тело фельдшера больницы, руки мужчины были связаны за спиной, его также пытали военные РФ.

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"Просто посреди дороги россияне из артиллерии расстреляли авто, где была семья с ребенком. Часть жителей – пропала без вести, количество еще устанавливается. Это ужасные бесчеловечные зверства, за которые, поверьте, оккупанты понесут наказание!" – убежден Синегубов.

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