Путин стягивает войска для "решающего сражения" — СМИ

Кремль перебрасывает войска к украинской границе со всей страны

Путин не прекращает попыток завоевать Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент России Владимир Путин пытается собрать на Донбассе силы, которые бы по численности значительно превысили украинскую армию. Об этом пишет The Times.

Украинский военный источник сообщил, что российские войска перебрасываются со всего региона для того, что, как надеялась Москва, станет решающим сражением на Донбассе. При этом отмечается, что силы, насчитывающей десятки тысяч солдат, все же не хватит для победы России. Даже преимущество 5 к 1 не гарантирует России победы.

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Некоторые западные источники ожидают, что наступление начнется к концу недели. Президент РФ вчера заявил, что его кампания будет продолжаться до победы.

Спутниковые снимки и отчеты показывают, что Россия наращивает войска и технику по крайней мере в трех местах на границе с Украиной, в Белгородской и Воронежской областях, а также вокруг.

Война в Украине