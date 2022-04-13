В город-герой Ирпень доставили партию гуманитарной помощи – чем обеспечат

Из-за оккупации российскими войсками город оказался на грани гуманитарной катастрофы

Фонд Рината Ахметова собрал гуманитарную помощь для города-героя Ирпень / Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

Фонд Рината Ахметова продолжает помогать жителям регионов, которые больше всего пострадали от российской оккупации. Особое место на карте помощи Фонда занимает город-герой Ирпень, жители которого оказались в самом эпицентре трагических событий.

При первой возможности Фонд Рината Ахметова передал жителям общины тысячу наборов с продуктами первой необходимости.

Реклама

"Спасибо Фонду Рината Ахметова за передачу продуктов питания для населения. Эти наборы были сразу отгружены и переданы нашим жителям. Сейчас город пытается обеспечить жителей всем необходимым. Для этого ведется непрерывная работа и аккумулируются все ресурсы" , – рассказала Зоряна Миронишина, координатор оперативного центра, депутат Ирпенского городского совета.

В целом Фонд Рината Ахметова передал жителям Киевской области более 7,5 тысячи таких наборов. Всего продуктовые наборы от Фонда получат 200 000 украинцев.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн. человек, из них 3,5 млн. были спасены на Донбассе.

Реклама

Гуманитарная поддержка

Фонд Рината Ахметова направил более 6,5 тысяч продуктовых наборов для жителей в Киевской области. В общей сложности поддержку получат 200 тысяч украинцев.

Помощь оказывают в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". Фонд работает уже 16 лет и за это время помог выжить 8 млн человек. Из них 3,5 миллиона – на Донбассе.

Украинцам в прифронтовых зонах продолжают доставлять гуманитарную помощь. 10 тысяч наборов в первую очередь предоставят социально незащищенным категориям населения, которые не смогли эвакуироваться из Покровска. Продуктовые наборы составлены по рекомендациям ВОЗ.

Реклама

В Запорожье продолжают прибывать жители Мариуполя, нуждающиеся в помощи. Для них продуктовые наборы привозят в "Зеленый центр Метинвест" – недавно там раздали очередные 3000 пакетов.