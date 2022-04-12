Война
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Химатака на Мариуполь ⚡ Обстрел вокзала в Краматорске 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Война Жизнь в военное время

Продуктовые наборы для жителей Покровска: украинцам направили гуманитарную помощь

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
12 апреля, 14:19
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Украинцам в прифронтовых зонах продолжают доставлять гуманитарную помощь
Гуманитарная помощь для жителей Покровска: собрано 10 тысяч продуктовых наборов
Гуманитарная помощь для жителей Покровска: собрано 10 тысяч продуктовых наборов / Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

Гуманитарный проект "Спасаем жизнь отправил наборы гуманитарной помощи жителям города Покровск, жители которого живут вблизи с фронтовой зоной.

Об этом сообщили в проекте.

Реклама

Так, 10 тысяч гуманитарных наборов в первую очередь отдадут социально незащищенным категориям населения, которые не смогли эвакуироваться из города.

В частности, это одинокие матери, многодетные семьи, люди с инвалидностью, пенсионеры. В продуктовые наборы входят:

  • макароны;
  • мука;
  • крупы;
  • консервы;
  • сахар;
  • сгущенное молоко.

Состав рекомендован ВОЗ с учетом его энергетической ценности.

Реклама

Сообщается, что волонтеры уже раздали более 2 тысяч наборов. Кроме того, силами проекта был сформирован стратегический запас продовольствия в городе. Ведь, по словам городского головы Покровска Руслана Требушкина, многие жители отказываются уезжать, поскольку надеются, что война скоро закончится.

Напомним, ранее 6 тысяч гуманитарных наборов от проекта "Спасаем жизнь" уже были переданы жителям Авдеевки.

Финансирование проекта "Спасаем жизнь" осуществляют входящие в группу SCM компании Метинвест и ДТЭК в координации с Фондом Рината Ахметова.

Реклама

Помощь украинцам

Во время войны граждане Украины объединились ради общей победы над русскими оккупантами. Одним из важных остается гуманитарный фронт, ведь из-за обстрелов захватчиков многие населенные пункты оказались на грани выживания.

Общественные организации, волонтеры и частный бизнес организуют доставку продуктов и товаров первой необходимости на восток страны, а также в Киев. Недавно следующее партию продуктовых наборов получили территориальные центры социального обеспечения Соломенского района.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Война
Показать еще
Оборона Киева
Больше новостей
Хроника обстрелов
Дальше
Блокада Мариуполя
Больше новостей
Дипломатический фронт
Подробнее
Украинцы за границей
Еще новости
Россия цинично бомбит Харьков
Больше новостей
Жизнь в оккупации
Подробнее
Непобежденный Николаев
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:00 12 апреля
1
Личный состав 19600
Личный состав
2
Самолеты 157
Самолеты
3
Вертолеты 140
Вертолеты
4
Танки 732
Танки
5
ББМ 1946
ББМ
6
Артиллерия 349
Артиллерия
7
Средства ПВО 63
Средства ПВО
8
РСЗО 111
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 124
БПЛА
11
Катера 7
Катера
12
Транспорт 1406
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Истории подвигов
Игорь Беланов - лучший футболист Европы (1986 года), экс-игрок одесского “Черноморца” и киевского “Динамо”. После начала войны 61-летний спортсмен решил не отсиживаться на пенсии и отказался выехать за границу. Поступил на службу в тероборону Одессы. С оружием в руках патрулирует родной город и роет окопы. Также обладатель “Золотого мяча” помогает побратимам с физподготовкой.
Слава Україні!
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Наши ангелы-хранители

Нина Кваша - старший солдат военной медицины. Имея медицинское образование и сильную волю, она решила, что будет полезна на фронте. С первых дней войны добровольцем пошла в ВСУ, где стала боевым медиком 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. За свой нрав и бесстрашие получила позывной Амазонка. Погибла под Гостомелем, спасая бойцов под вражеским огнем. Ей было всего 23…

Герої не вмирають!
Надежный тыл
Помочь Героям!
Должен увидеть каждый
Смотреть!
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
Советы военных
Вас взяли в плен. Что делать?
Узнать!
Волонтерство
Как можно помочь людям во время войны
Узнать
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
35,20
33,52
37,43
27,50
-
34,00
36,00
26,37
-
33,50
37,40
27,20
-
-
39,29
27,48
-
33,52
37,43
-
-
-
39,25
-
-
33,52
37,43
-
-
33,00
36,00
-

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Война
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять