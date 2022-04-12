Війна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Хіматака на Маріуполь ⚡ Обстріл вокзалу в Краматорську 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Війна Життя у воєнний час

Продуктові набори для жителів Покровська: українцям відправили гуманітарну допомогу

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
12 квітня, 14:19
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Українцям у прифронтових зонах продовжують доставляти гуманітарну допомогу
Гуманітарна допомога для жителів Покровська: зібрано 10 тисяч продуктових наборів
Гуманітарна допомога для жителів Покровська: зібрано 10 тисяч продуктових наборів / Фото: Фонд Ріната Ахметова, Колаж: Сьогодні

Гуманітарний проєкт "Рятуємо життя" відправив набори гуманітарної допомоги жителям міста Покровськ, які живуть біля фронтової зони.

Про це повідомили у проєкті.

Реклама

Так, 10 тисяч гуманітарних наборів першочергово віддадуть соціально незахищеним категоріям населення, які не змогли евакуюватися з міста.

Зокрема, це одинокі матері, багатодітні сім’ї, люди з інвалідністю, пенсіонери. До продуктових наборів входять:

  • макарони;
  • борошно;
  • крупи;
  • консерви;
  • цукор;
  • згущене молоко.

Склад рекомендований ВООЗ з огляду на його енергетичну цінність.

Реклама

Повідомляється, що волонтери вже роздали більше 2-х тисяч наборів. Крім того, силами проєкту було сформовано стратегічний запас продовольства у місті. Адже, за словами міського голови Покровська Руслана Требушкіна, багато мешканців відмовляються виїжджати, оскільки сподіваються, що війна скоро закінчиться.

Нагадаємо, раніше 6 тисяч гуманітарних наборів від проєкту "Рятуємо життя" вже було передано жителям Авдіївки.

Фінансування проєкту "Рятуємо життя" здійснюють компанії Метінвест і ДТЕК, що входять до групи SCM, у координації з Фондом Ріната Ахметова.

Реклама

Допомога українцям

Під час війни громадяни України об’єдналися задля спільної перемоги над російськими окупантами. Одним з важливих залишається гуманітарний фронт, адже через обстріли загарбників чимало населених пунктів опинились на межі виживання.

Громадські організації, волонтери та приватний бізнес організовують доправку продуктів і товарів першої необхідності на схід країни, а також до Києва. Нещодавно партію продуктових наборів отримали територіальні центри соціального забезпечення Солом’янського району.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Війна
Показати ще
Оборона Київа
Більше новин
Хроніка обстрілів
Далі
Блокада Маріуполя
Більше новин
Діпломатичний фронт
Докладніше
Українці за кордоном
Ще новини
Росія цинічно бомбить Харків
Більше новин
Життя в окупації
Докладніше
Непереможний Миколаїв
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 9:00 9 квітня
1
Особовий склад 19600
Особовий склад
2
Літаки 157
Літаки
3
Гелікоптери 140
Гелікоптери
4
Танки 732
Танки
5
ББМ 1946
ББМ
6
Артилерія 349
Артилерія
7
Засоби ППО 63
Засоби ППО
8
РСЗВ 111
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 124
БПЛА
11
Катери 7
Катери
12
Транспорт 1406
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Історії звитяг
Ігор Бєланов - найкращий футболіст Європи (1986), екс-гравець одеського “Чорноморця” і київського "Динамо". Після початку війни 61-річний спортсмен вирішив не відсиджуватися на пенсії і відмовився виїхати за кордон. Вступив на службу до тероборони Одеси. Зі зброєю в руках патрулює рідне місто та риє окопи. Також володар “Золото м’яча” допомагає побратимам з фізпідготовкою.
Слава Україні!
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Наші янголи-охоронці

Ніна Кваша – старший солдат військової медицини. Маючи медичну освіту та сильну волю, вона вирішила, що буде корисною на фронті. З перших днів війни добровольцем вступила до лав ЗСУ, де стала бойовим медиком 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. За свою вдачу та безстрашність отримала позивний Амазонка. Загинула під Гостомелем, рятуючи бійців під ворожим вогнем. Їй було лише 23…

Герої не вмирають!
Надійний тил
Допомогти Героям!
Повинен побачити кожен
Дивитись!
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Поради військових
Вас взяли у полон. Що робити?
Дізнатись!
Волонтерство
Як можна допомогти людям під час війни
Дізнатися
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
35,20
33,52
37,43
27,50
-
34,00
36,00
26,37
-
33,50
37,40
27,20
-
-
39,29
27,48
-
33,52
37,43
-
-
-
39,25
-
-
33,52
37,43
-
-
33,00
36,00
-

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Війна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти