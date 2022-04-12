Продуктові набори для жителів Покровська: українцям відправили гуманітарну допомогу

Гуманітарний проєкт "Рятуємо життя" відправив набори гуманітарної допомоги жителям міста Покровськ, які живуть біля фронтової зони.
Про це повідомили у проєкті.
Так, 10 тисяч гуманітарних наборів першочергово віддадуть соціально незахищеним категоріям населення, які не змогли евакуюватися з міста.
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Зокрема, це одинокі матері, багатодітні сім’ї, люди з інвалідністю, пенсіонери. До продуктових наборів входять:
- макарони;
- борошно;
- крупи;
- консерви;
- цукор;
- згущене молоко.
Склад рекомендований ВООЗ з огляду на його енергетичну цінність.
Повідомляється, що волонтери вже роздали більше 2-х тисяч наборів. Крім того, силами проєкту було сформовано стратегічний запас продовольства у місті. Адже, за словами міського голови Покровська Руслана Требушкіна, багато мешканців відмовляються виїжджати, оскільки сподіваються, що війна скоро закінчиться.
Нагадаємо, раніше 6 тисяч гуманітарних наборів від проєкту "Рятуємо життя" вже було передано жителям Авдіївки.
Фінансування проєкту "Рятуємо життя" здійснюють компанії Метінвест і ДТЕК, що входять до групи SCM, у координації з Фондом Ріната Ахметова.
Допомога українцям
Під час війни громадяни України об’єдналися задля спільної перемоги над російськими окупантами. Одним з важливих залишається гуманітарний фронт, адже через обстріли загарбників чимало населених пунктів опинились на межі виживання.
Громадські організації, волонтери та приватний бізнес організовують доправку продуктів і товарів першої необхідності на схід країни, а також до Києва. Нещодавно партію продуктових наборів отримали територіальні центри соціального забезпечення Солом’янського району.