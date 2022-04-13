Россия готовится к новым атакам на Украину — фото со спутника

Maxar Technologies показала новые снимки с перемещением войск РФ

РФ снова готовится атаковать Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские войска продолжают стягивать для атаки востока Украины. Об этом заявили в компании Maxar Technologies, которая занимается в том числе спутниковой съемкой. Там опубликовали новые снимки, на которых видно перемещение войск.

Военные развертывания наблюдались вдоль трассы 14к-34 и коридора, ведущего от Солотов и Валуйков в Белгородской области вдоль границы с Украиной, говорится в заявлении.

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Снимки датированы 11 апреля 2022 года.

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Война в Украине