Путін стягує війська для "вирішальної битви" — ЗМІ

Президент Росії Володимир Путін намагається зібрати на Донбасі сили, які за чисельністю значно перевищили б українську армію. Про це пише The Times.
Українське військове джерело повідомило, що російські війська перекидаються з усього регіону для того, що, як сподівалася Москва, стане вирішальною битвою на Донбасі. При цьому наголошується, що сили, яка налічує десятки тисяч солдатів, все ж таки не вистачить для перемоги Росії. Навіть перевага 5 до 1 не гарантує перемогу Росії.
Деякі західні джерела очікують, що наступ розпочнеться до кінця тижня. Президент РФ учора заявив, що його кампанія продовжуватиметься до перемоги.
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Супутникові знімки та звіти показують, що Росія нарощує війська та техніку принаймні у трьох місцях на кордоні з Україною, у Білгородській та Воронезькій областях, а також навколо.
Війна в Україні
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