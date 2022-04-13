Замахнулися на "Оскар": кадировці зганьбилися з новим фейковим відео

Бійці Рамзана Кадирова "вступили у бій з порожнім будинком"

Кадировці зняли фейковий ролик про війну в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Кадировці зняли для соцмереж новий постановочний відеоролик, як вони нібито воюють в Україні.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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"Одноклітинні кадировці замахнулися на "Оскар". Тік-ток війська кадировців продовжують нас тішити майстерними трюками та постановками у своїх лузерських постановкових відео. Цього разу вони випрали, накрохмалили форму, відійшли подалі в тил і вступили в бій з порожнім будинком", – пише Геращенко.

Кадировці видали бомжа за розвідника

У Маріуполі кадировці записали фейкове відео з нібито допитом полоненого українського розвідника. На роль "розвідника ЗСУ" вони взяли місцевого бездомного алкоголіка.

Кадировці для переконливості намалювали "розвіднику" татуювання у вигляді українського прапора та кажана. Однак вони знову допустили промах, оскільки кажан – це символ російської розвідки. Символом українських розвідників є сова.

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Раніше чеченські бійці Рамзана Кадирова зняли відео з погрозами українцям, перебуваючи на території Білорусі .