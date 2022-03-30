Фейкові фото та бойові поразки: у РНБО викрили "страшних" кадировців

Бойовики Кадирова воюють лише у третьому ешелоні

Кадиров та його бойовики поширюють про себе фейки / Фото: Колаж: Сьогодні

Російська пропаганда спеціально створює "страшний" образ Рамзана Кадирова та його бойовиків, щоб налякати українців. Про це заявили у Центрі протидії дезінформації при РНБО України.

Практично у всіх зіткненнях біля Ірпеня, Бучі та Ворзеля кадировці зазнавали поразки та зазнавали сильних втрат, що зафіксовано документально. Після цього вони завжди слідували третім ешелоном позаду лінії фронту.

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Перший "візит" самого Кадирова, про який повідомляли у РФ, був нібито у Гостомель, що не підтвердило жодне адекватне ЗМІ.

Наразі роспропаганда стверджує, що "дон" перебуває у зоні бойових дій у Маріуполі. Постановкове фото з ним фейкове — на знімку ясно видно лого заправки "Роснефть", яка не працює на території України.

Наближеного Кадирова Руслана Геремєєва нібито поранено теж під Маріуполем, про що швидко зняли відео, але теж не підтвердили в ЗМІ.

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"Чеченські "тік-ток-воїни" виявилися не такими страшними та зовсім не безсмертними, як їх малюють", — резюмували в ЦПД.

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