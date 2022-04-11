ЗСУ ліквідували військових із Чечні, які вбивали мирних людей у Сирії (фото 18+)

ЗСУзнищили під час штурму низки населених пунктів на Донеччині частину батальйонної тактичної групи. Командира БТГр разом зі своїм начальником штабу ліквідували під час обстрілу у своїй БМП-3.
Про це повідомляє Генштаб.
"З усіх, хто знаходився в тій машині, тимчасово вижив тільки сержант Магомедов. Обгорілого, небагатослівного і майже мертвого його знайшли наші воїни" , – йдеться у повідомленні.
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У складі знищеного підрозділу було багато учасників масових убивств мирного населення Сирії.
"Досвід війни з беззахисними людьми не допоміг росіянам під час зустрічі з нашими захисниками", – йдеться у повідомленні.
Місце дислокації цього підрозділу місто Шалі, яке знаходиться в Чечні.
ЗСУ знищили літак і чотири вертольоти окупантів за добу
"10 квітня протиповітряною обороною Повітряних сил та Сухопутних військ Збройних Сил України знищено 11 повітряних цілей російських окупантів", – інформують у ЗСУ.
Зокрема, було збито:
- один літак (Су-34);
- чотири вертольоти (Мі-24, Ка-52);
- три безпілотні літальні апарати (ОТР);
- три крилаті ракети (Х-59).