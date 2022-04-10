ЗСУ знищили "недосяжний" російський безпілотник із ПЗРК Starstreak (відео)

Це перше успішне бойове застосування британського ПЗРК

Російський безпілотник збили з ПЗРК Starstreak / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські військовослужбовці провели перше успішне бойове застосування британського ПЗРК Starstreak проти російського безпілотника "Орлан".

Про це повідомив військовий експерт Юрій Кочевенко у Facebook.

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"Перше успішне бойове застосування ПЗРК Starstreak в україно-російській війні. ППО 95-ОДШБр знищили російський БПЛА "Орлан", який рашисти називали недосяжним для наших ПЗРК", – підписав відео Кочевенко.

Він додав, що це можна вважати "привітом від українських деснтників" Борису Джонсону та подякою Великій Британії.

Що відомо про Starstreak

"Старстрік" (Starstreak) — британський переносний зенітно-ракетний комплекс, призначений для ураження вертольотів та літаків противника, що низько летять. У 1997 році прийнятий на озброєння британської армії. Позиціонується виробником як багатоцільовий комплекс.

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8 квітня стало відомо, що Велика Британія відправить в Україну військову техніку на суму понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів, у тому числі більше переносних зенітно-ракетних комплексів Starstreak.

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