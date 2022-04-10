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ВСУ уничтожили "недостижимый" российский беспилотник из ПЗРК Starstreak (видео)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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10 апреля, 11:58
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Это первое успешное боевое применение британского ПЗРК
Российский беспилотник был сбит с ПЗРК Starstreak
Российский беспилотник был сбит с ПЗРК Starstreak / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские военнослужащие провели первое успешное боевое применение британского ПЗРК Starstreak против российского беспилотника "Орлан".

Об этом сообщил военный эксперт Юрий Кочевенко в Facebook.

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"Первое успешное боевое применение ПЗРК Starstreak в украино-российской войне. ПВО 95 ОДШБр уничтожили российский БПЛА "Орлан", который рашисты называли недостижимым для наших ПЗРК", – подписал Кочевенко.

Он добавил, что это можно считать "приветом от украинских десантников" Бориса Джонсона и благодарностью Великобритании.

Что известно о Starstreak

"Старстрик" (Starstreak) — британский переносной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для поражения низколетящих вертолетов и самолетов противника. В 1997 году был принят на вооружение британской армии. Позиционируется производителем как многоцелевой комплекс.

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8 апреля стало известно, что Великобритания отправит в Украину военную технику на сумму более 100 млн фунтов стерлингов, в том числе больше переносных зенитно-ракетных комплексов Starstreak.

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Женщина из села Перемога Барышевского района (Киевщина). Смелая украинка выкрала у оккупантов ящик с боеприпасами и спрятала в крольчатнике. А когда пришли наши, позвала бойцов ВСУ со словами: “Хлопцы, у меня для вас гостинец. Отжала у рашистов! Используйте по назначению!” И вручила “трофей”. С таким народом невозможно проиграть.
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Александр Марченко - ветеран АТО, офицер, народный депутат Украины прошлого созыва. Был главой подкомитета по вопросам строительства, поэтому на фронте получил позывной “Каменяр”. Погиб в Пуще-Водице под Киевом во время боя с российскими оккупантами, прикрывая побратимов.

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