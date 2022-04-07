Повітряні сили України знищили літак, безпілотник та ракету окупантів РФ

Ударні групи бомбардувальної та штурмової авіації під прикриттям винищувачів продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів

Українські захисники продовжують "розбивати" техніку ворогів / Фото: Колаж: Сьогодні

У середу 6 квітня російська окупаційна армія втратила літак та безпілотний літальний апарат.

Про це повідомляє прес-центр командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook.

Реклама

Зенітні ракетні війська знищили три повітряні цілі ворога: крилату ракету, БпЛА та один літак.

Попередньо це винищувач-бомбардувальник Су-34. Зазначається, що його було збито під час авіанальоту супротивника на східному напрямку.

Ударні групи бомбардувальної та штурмової авіації під прикриттям винищувачів продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів по окупаційним військам.

Реклама

Українські десантники на Миколаївщині звільнили село від окупантів

На Миколаївщині українські десантники звільнили село від російських окупантів. Про це у себе на сторінці у Telegram написав радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Як зазначив Геращенко, українські підрозділи оточили село з флангів, провели короткий бій, внаслідок якого сили противника було знищено.