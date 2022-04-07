Воздушные силы Украины уничтожили самолет, беспилотник и ракету оккупантов РФ

Ударные группы бомбардировочной и штурмовой авиации под прикрытием истребителей продолжают наносить ракетно-бомбовые удары

Украинские защитники продолжают "разбивать" технику врагов / Фото: Коллаж: Сегодня

В среду 6 апреля российская оккупационная армия потеряла самолет и беспилотный летательный аппарат.

Об этом сообщает пресс-центр командования Воздушных сил ВСУ в Facebook.

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Зенитные ракетные войска уничтожили три воздушных цели врага: крылатую ракету, БпЛА и один самолет.

Предварительно это истребитель-бомбардировщик Су-34. Отмечается, что он был сбит во время авианалета противника на восточном направлении.

Ударные группы бомбардировочной и штурмовой авиации под прикрытием истребителей продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по оккупационным войскам.

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Украинские десантники в Николаевской области освободили село от оккупантов

В Николаевской области украинские десантники освободили село от российских оккупантов. Об этом у себя на странице в Telegram написал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Как отметил Геращенко, украинские подразделения оцепили село с флангов, провели короткий бой, в результате которого силы противника были уничтожены.