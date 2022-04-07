Воздушные силы Украины уничтожили самолет, беспилотник и ракету оккупантов РФ

В среду 6 апреля российская оккупационная армия потеряла самолет и беспилотный летательный аппарат.
Об этом сообщает пресс-центр командования Воздушных сил ВСУ в Facebook.
Зенитные ракетные войска уничтожили три воздушных цели врага: крылатую ракету, БпЛА и один самолет.
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Предварительно это истребитель-бомбардировщик Су-34. Отмечается, что он был сбит во время авианалета противника на восточном направлении.
Ударные группы бомбардировочной и штурмовой авиации под прикрытием истребителей продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по оккупационным войскам.
Украинские десантники в Николаевской области освободили село от оккупантов
В Николаевской области украинские десантники освободили село от российских оккупантов. Об этом у себя на странице в Telegram написал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
Как отметил Геращенко, украинские подразделения оцепили село с флангов, провели короткий бой, в результате которого силы противника были уничтожены.
"Также во время этой операции десантники захватили вооружение и военную технику, соответствующие документы", – отметил он.