Путин хочет убить весь украинский народ – мэр Мелитополя

После похищения Федорова в городе, находящемся под контролем российских военных, был назначен новый мэра

Мэр Мелитополя был в плену / Фото: Коллаж: Сегодня

Мэр Мелитополя Иван Федоров, задержанный российскими войсками на пять дней в марте, заявил, что его город находится в "очень сложной и опасной ситуации".

Об этом он сообщил CNN.

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Российские войска оккупировали Мелитополь на юго-востоке Украины через несколько дней после начала вторжения, но с тех пор в городе происходят протесты.

После похищения Федорова в городе, находящемся под контролем российских военных, был назначен новый мэр. Позднее Иван Федоров был освобожден в рамках обмена пленными.

Он добавил, что целью президента России Владимира Путина было "убить весь украинский народ", начав с оккупации его городов.

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"Мы не можем доставить гуманитарную помощь. Мы не можем доставить аптеку. Мы не можем доставить экстренные службы… Поэтому это очень опасная ситуация", – сказал мэр.

Ситуация в Мелитополе

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