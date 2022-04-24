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Путін хоче вбити весь український народ – мер Мелітополя

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24 квітня, 16:44
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Після викрадення Федорова у місті, що під контролем російських військових, було призначено нового мера
Мер Мелітополя був у полоні
Мер Мелітополя був у полоні / Фото: Колаж: Сьогодні

Мер Мелітополя Іван Федоров, затриманий російськими військами на п'ять днів у березні, заявив, що його місто перебуває у "дуже складній та небезпечній ситуації".

Про це він повідомив CNN.

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Російські війська окупували Мелітополь на південному сході України за кілька днів після початку вторгнення, але з того часу у місті відбуваються протести.

Після викрадення Федорова у місті, яке під контролем російських військових, було призначено нового мера. Пізніше Івана Федорова було звільнено в рамках обміну полоненими.

Він додав, що метою президента Росії Володимира Путіна було "вбити весь український народ", розпочавши з окупації його міст.

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"Ми не можемо надати гуманітарну допомогу. Ми не можемо доставити аптеку. Ми не можемо доставити екстрені служби… Тож це дуже небезпечна ситуація", – сказав мер.

Ситуація у Мелітополі

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