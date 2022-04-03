В Мелитополе оккупанты отпустили директоров школ, которых взяли в плен

Директора городских школ отказались начинать обучение по российским программам

В Мелитополе оккупанты отпустили директоров школ из плена. Фото: коллаж "Сегодня"

Во временно оккупированном Мелитополе российские оккупанты отпустили четырех директоров городских школ, которых ранее взяли в плен.

Об этом сообщает журналист "Сегодня".

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3 апреля оккупанты отпустили четырех директоров городских школ, отказавшихся начинать обучение по российским программам.

Российские военные несколько суток держали в одном из гаражей директоров, но уже сегодня вывезли их и оставили на дороге в 30 километрах от Мелитополя.

Что было раньше?

Во временно оккупированном Мелитополе похитили директоров трех школ после того, как они отказались начинать обучение на русском языке. Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

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Захватчики решили начать с 4 апреля в городе учебный процесс на русском языке по российским программам. Таким образом, они пытались заставить детей оставаться в городе, а в случае наступления ВСУ их могут использовать как живой щит.