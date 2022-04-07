В Мелитополе оккупанты похитили уже более 100 человек – мэр

В Мелитополе российские оккупанты и коллаборанты похитили уже более 100 человек.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Facebook.
"Сегодня число похищенных горожан коллаборантами и солдатами-оккупантами составляет более 100 человек", – сказал он.
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По его словам, россияне начали похищать преподавателей Мелитопольского педагогического университета.
Кроме того, они пытаются восстановить обучение в детских садах, не добившись того же от школ.
"Я уверен, что этого не получится, не захотят директора и преподаватели детсадов быть коллаборантами", – сказал Федоров.
Похищение мэра Мелитополя
- 11 марта 10 оккупантов похитили мэра города Ивана Федорова, который отказался от сотрудничества с врагом. Во время похищения ему надели пластиковый мешок на голову.
- Враги задержали его в городском кризисном центре, где он занимался вопросами жизнеобеспечения украинского города. В кабинете Ивана Федорова стоял украинский флаг.
- 17 марта стало известно, что мэра Мелитополя Ивана Федорова обменяли на девять российских солдат-срочников в рамках обмена пленными. Россияне больше пяти дней склоняли его к сотрудничеству.
- Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал мэра города в видеообращении.