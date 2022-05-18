Появилось видео, как спецназ ССО устроил оккупантам стратегический взрыв на Луганщине

Украинские военные взорвали мост и сорвали все планы российским оккупантам касательно Донбасса

Военные показали на видео взрыв моста / Фото: Коллаж: Сегодня

В Луганской области наши военные взорвали стратегические мосты, чтобы помешать российским оккупантам продвинуться на Северодонецк и Лисичанск.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает бригада быстрого реагирования Национальной гвардии Украины.

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"Чтобы остановить наступление сил оккупантов на Северодонецк и Лисичанск, взорваны мосты на ключевом сообщении, которое идет из Рубежного", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что операция была проведена совместно с спецназом Сил специальных операций (ССО) и СБУ.

По их словам, именно подрыв мостов помог защитить Киев от вторжение оккупантов.

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