Россия признала, что применяет против ВСУ лазерную "Задиру"

Российские власти признали, что бомбят Украину новейшим лазерным оружием

РФ проверяет на войне новые комплексы / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия применяет в Украине новейшее оружие. Речь идет о лазерных комплексах "Задира", которые могут прожигать цель и позволяют не тратить дорогостоящие ракеты. Об этом рассказал вице-премьер РФ Юрий Борисов, сообщает российский Telegram-канал "Подъем".

По его словам, новейшее оружие способно прожигать объекты, благодаря чему можно "не расходовать дорогостоящие ракеты типа "Панциря" и "Тора". Системы "Задира" могут свободно сбивать беспилотники различного класса на дальности до 5 км.

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Также он отметил, первые образцы уже используются в Украине и что эти системы только начали поступать на вооружение армии РФ.

Чем РФ бомбит Украину

Россия признала, что в ходе войны против Украины применила систему залпового огня ТОС-1 "Солнцепек", на которой могут использоваться термобарические боеприпасы. Артиллерист-оккупант Сергей Губарев 4 марта в бою с ВСУ в Черниговской области применил систему ТОС-1А "Солнцепек".

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Кроме того, оккупанты используют кассетные боеприпасы во время обстрела жилых кварталов в Украине. Их выпускает враг с первых дней войны возле учебных заведений и больниц.

Также РФ применяет против Украины гиперзвуковые ракеты. Они очень опасны, потому что их почти невозможно остановить.

Во время бомбежки Попасной в Луганской области использовали фосфорные боеприпасы.