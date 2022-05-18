ВСУ сбили 203-й самолет оккупантов – опубликовано эпическое видео

Украинские военные сбили вражеский самолет. Об этом на своей странице в Facebook сообщает 57-я отдельная мотопехотная бригада имени кошевого атамана Костя Гордиенко.
"По данным штаба 57-й отдельной мотопехотной бригады, 18 мая 2022 года подразделением противовоздушной обороны был сбит российский военный самолет. Слава Украине! – говорится в сообщении.
Потери врага
За последние сутки ВСУ ликвидировали 400 единиц личного состава, один самолет, 16 танков и сбили 5 крылатых ракет.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 18.05 ориентировочно составили:
- личного состава – около 28300 (+400) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1251 (+16) ед.,
- боевых бронированных машин ‒ 3043 (+34) ед.,
- артиллерийских систем – 586 (+8) ед.,
- РСЗО – 199 (+1) ед.,
- средств ПВО – 91 (+1) ед.,
- самолетов – 202 (+1) ед.,
- вертолетов – 167 (+0) ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 441 (+5) ед.,
- крылатых ракет – 102 (+5) ед.,
- кораблей / катеров – 13 (+0) ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2137 (+28) ед.,
- специальной техники – 43 (+0) ед.
Огонь ведется по всей линии фронта, белорусы пока не перешли границу, а россияне наступают на Донбассе – самые свежие сводки Генштаба ВСУ смотрите в блоге Алексея Бурлакова для YouTube-канала "Украина 4.5.0".