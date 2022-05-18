ВСУ збили 203-й літак окупантів – опубліковане епічне відео

В Україні ворог зазнає величезних втрат не лише особового складу, а й військової техніки

ЗСУ збили черговий літак окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські військові вбили ворожий літак. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє 57-ма окрема мотопіхотна бригада імені кошового отамана Костя Гордієнка.

"За даними штабу 57-ї окремої мотопіхотної бригади, 18 травня 2022 року підрозділом протиповітряної оборони було збито російський військовий літак. Слава Україні!" – йдеться у повідомленні.

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Втрати ворога

За останню добу ЗСУ ліквідували 400 одиниць особового складу, один літак, 16 танків та збили 5 крилатих ракет.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 18.05 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 28300 (+400) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1251 (+16) од.,

бойових броньованих машин – 3043 (+34) од.,

артилерійських систем – 586 (+8) од.,

РСЗВ – 199 (+1) од.,

засобів ППО – 91 (+1) од.,

літаків – 202 (+1) од.,

гелікоптерів – 167 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 441 (+5) од.,

крилатих ракет – 102 (+5) од.,

кораблів / катерів – 13 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2137 (+28) од.,

спеціальної техніки – 43 (+0) од.

Вогонь ведеться по всій лінії фронту, білоруси поки що не перейшли кордон, а росіяни наступають на Донбасі – найсвіжіші зведення Генштабу ЗСУ дивіться у блозі Олексія Бурлакова для YouTube-каналу "Україна 4.5.0".