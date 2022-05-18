ВСУ збили 203-й літак окупантів – опубліковане епічне відео

Українські військові вбили ворожий літак. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє 57-ма окрема мотопіхотна бригада імені кошового отамана Костя Гордієнка.
"За даними штабу 57-ї окремої мотопіхотної бригади, 18 травня 2022 року підрозділом протиповітряної оборони було збито російський військовий літак. Слава Україні!" – йдеться у повідомленні.
Втрати ворога
За останню добу ЗСУ ліквідували 400 одиниць особового складу, один літак, 16 танків та збили 5 крилатих ракет.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 18.05 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 28300 (+400) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1251 (+16) од.,
- бойових броньованих машин – 3043 (+34) од.,
- артилерійських систем – 586 (+8) од.,
- РСЗВ – 199 (+1) од.,
- засобів ППО – 91 (+1) од.,
- літаків – 202 (+1) од.,
- гелікоптерів – 167 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 441 (+5) од.,
- крилатих ракет – 102 (+5) од.,
- кораблів / катерів – 13 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2137 (+28) од.,
- спеціальної техніки – 43 (+0) од.
Вогонь ведеться по всій лінії фронту, білоруси поки що не перейшли кордон, а росіяни наступають на Донбасі – найсвіжіші зведення Генштабу ЗСУ дивіться у блозі Олексія Бурлакова для YouTube-каналу "Україна 4.5.0".