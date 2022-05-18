З'явилося відео, як спецназ ССО влаштував окупантам стратегічний вибух на Луганщині

Українські військові підірвали міст і зірвали всі плани російським окупантам щодо Донбасу

Військові показали на відео вибух мосту / Фото: Колаж: Сьогодні

На Луганщині наші військові підірвали стратегічні мости, щоб завадити російським окупантам просунутися на Сєвєродонецьк та Лисичанськ.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє бригада швидкого реагування Національної гвардії України.

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"Щоб зупинити наступ сил окупантів на Сєвєродонецьк та Лисичанськ, підірвано мости на ключовому сполученні, яке йде з Рубіжного", – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що операцію було проведено спільно зі спецназом Сил спеціальних операцій (ССО) та СБУ.

За їхніми словами саме підрив мостів допоміг захистити Київ від вторгнення окупантів.

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