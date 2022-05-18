В Харькове войска РФ обстреляли спасателей (фото)

Полностью уничтожены несколько автомобилей для пожаротушения

Оккупанты обстреляли Харьков. Фото: коллаж "Сегодня"

Ночью 18 мая российские оккупанты открыли огонь по Киевскому району Харькова. В результате этого повреждено админздание ГСЧС Украины. Также повреждения получил многоэтажный дом.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Реклама

Что известно?

В результате обстрела повреждены административное здание подразделения ГУ ГСЧС в Харьковской области и многоэтажка рядом.

Кроме того, из-за пожара полностью уничтожены несколько автомобилей для пожаротушения.

К счастью, пострадавших в результате обстрелов нет.

Реклама

"При процессуальном руководстве Киевской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)" – отметили в ведомстве.

Оккупанты обстреляли Харьков. Фото: Харьковская областная прокуратура

Реклама

Под Харьковом погибли спасатели во время разминирования

В Харьковской области 16 апреля во время разминирования территории погибли трое пиротехников, еще четверо получили тяжелые ранения. Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире общенационального марафона на украинских телеканалах.

"К сожалению, произошла трагическая ситуация под Харьковом. При разминировании погибли трое спасателей. Четверо тяжело раненых", – сказал он.

Монастырский рассказал, что в частности погиб командир части пиротехников. По его словам, во время разминирования взорвалась часть кассетного боеприпаса.

Ранее мы писали: