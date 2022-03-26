Под Киевом ДРГ угоняют транспорт и переодеваются в гражданских – Генштаб

Украинским военным удалось отбросить врага на несколько километров в Киевской области, однако диверсанты продолжают попытки попасть в столицу

Диверсанты пытаются прорваться в Киев / Фото: Коллаж: Сегодня

Диверсионно-разведывательные группы оккупантов, находящиеся на территории Киевской области, не оставляют попыток проникновения в столицу. Диверсанты переодеваются в гражданскую одежду и используют угнанные у гражданского населения автомобили. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на странице в Facebook.

Также сообщается, что в отдельных населенных пунктах Черниговской области захватчики осуществляют принудительное распространение так называемой "гуманитарной помощи" среди местного населения с целью создания пропагандистских репортажей российскими СМИ.

Реклама

По информации Генштаба, на временно занятых территориях противник продолжает наращивать систему блокпостов с целью воспрепятствования перемещению местного населения.

"В населенных пунктах Херсонской области фиксируется усиление террора местного населения со стороны оккупантов. Осуществляют обыски в домах с целью выявления участников АТО/ООС, военнослужащих, волонтеров и членов их семей. Имеются многочисленные факты похищения женщин и пыток местных жителей", – говорится в сообщении.

Кроме того, военные РФ продолжают активное использование транспортной сети Беларуси. .

Население республики Беларусь не поддерживает вовлечение собственных вооруженных сил в войну, развязанную российской федерацией против Украины.

Реклама

Ситуация в Украине 26 марта