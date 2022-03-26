Военные РФ разрушили жилой дом в Житомирской области и повредили еще 4 (фото, видео)

Для тушения пожара и проведения поисково-спасательных работ были привлечены шесть спасателей

Пожарные тушат огонь / Фото: Коллаж: Сегодня

В Коростенском районе Житомирской области в результате артиллерийского удара в одном из населенных пунктов полностью уничтожен один жилой дом, частично повреждены еще четыре.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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"Житомирщина: 25 марта около 18 часов в результате артиллерийского удара в одном из населенных пунктов в Коростенском районе области уничтожен 1 жилой дом, частично повреждены 4 жилых дома и 2 хозяйственных здания" , – говорится в сообщении.

Для тушения пожара и проведения поисково-спасательных работ было привлечено 6 спасателей и 1 ед. техники ГСЧС.

"Погибших и травмированных нет" , – добавили в сообщении.

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Оккупанты обстреляли Житомирскую область из "Градов"

В Житомирской области российские оккупанты обстреляли из "Градов" населенные пункты на севере области, есть погибшие. Об этом сообщил в Facebook глава Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко.

"26-й день Украина дает отпор войскам России, которые обстреливают и уничтожают ключевые объекты инфраструктуры, попадают в жилые дома. За минувшие сутки враг стрелял по селам Народицкой громады из реактивной артиллерии. К сожалению, констатируем, что у нас есть погибшие и пострадавшие. Однако мы держим оборону и дальше будем уничтожать оккупанта на украинской земле", – сообщает пресс-служба Житомирской ОГА.

Виталий Бунечко добавил, что 20 марта враг, "наверное, впервые применил, по предварительным данным, "Грады".

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