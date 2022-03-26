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Військові РФ зруйнували житловий будинок у Житомирській області та пошкодили ще 4 (фото, відео)

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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26 березня, 09:04
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Для гасіння пожежі та проведення пошуково-рятувальних робіт було залучено шістьох рятувальників
Пожежники гасять вогонь
Пожежники гасять вогонь / Фото: Колаж: Сьогодні

У Коростенському районі Житомирської області внаслідок артилерійського удару в одному з населених пунктів повністю знищено один житловий будинок, частково пошкоджено ще чотири.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

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"Житомирщина: 25 березня близько 18 години внаслідок артилерійського удару в одному з населених пунктів у Коростенському районі області знищено 1 житловий будинок, частково пошкоджено 4 житлових будинки і 2 господарських будівлі", – йдеться у повідомленні.

Для гасіння пожежі та проведення пошуково-рятувальних робіт було залучено 6 рятувальників та 1 од. техніки ДСНС.

"Загиблих та травмованих немає", – додали у повідомленні.

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Окупанти обстріляли Житомирську область з "Градів"

На Житомирщині російські окупанти обстріляли із "Градів" населені пункти на півночі області, є загиблі. Про це повідомив у Facebook голова Житомирської облдержадміністрації Віталій Бунечко.

"26-й день Україна дає відсіч військам Росії, яка обстрілює і знищує ключові об'єкти інфраструктури, влучають у житлові будинки. За минулу добу ворог гатив по селах Народицької громади з реактивної артилерії. На жаль констатуємо, що маємо загиблих та постраждалих. Проте, ми тримаємо оборону та й далі будемо знищувати окупанта на українській землі", – повідомляє пресслужба Житомирської ОДА.

Віталій Бунечко додав, що 20 березня ворог, "напевно, вперше застосував, за попередніми даними, "Гради".

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Наталія Пісоцька – вихователька центру реабілітації дітей-сиріт у Чернігові. Майже місяць прожила з 30-ма малюками (від 3-х років) у підвалах, доглядала їх, заспокоювала, коли місто запекло бомбили. Зуміла за допомогою військових вивезти дітей до Карпат, одного з місцевих санаторіїв. Читайте розповідь цієї дивовижної жінки, клікнувши тут.
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