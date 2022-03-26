Ракетный удар по Львову: пострадали 5 человек (видео)

В городе и области все еще есть угроза ракетного удара. Местные власти просят людей оставаться в укрытиях

Оккупанты нанесли два ракетных удара во Львове / Коллаж "Сегодня"

Из-за ракетных ударов, которые сегодня, 26 марта, произошли в окрестностях Львова, пострадали пять человек.

Об этом сообщает председатель ОГА Максим Козицкий.

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Всего произошло два ракетных удара в пределах Львова.

"Информация о том, что попадание в жилой дом или другие объекты инфраструктуры – не подтвердилась. По предварительным данным, пострадали пять человек", - говорится в сообщении.

В городе и области все еще есть угроза ракетного удара.

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"Оставайтесь в укрытиях! Не ходите по улице! Не фотографируйте ничего! Не читайте информацию в анонимных телеграммах-каналах и не распространяйте ее оттуда!", - утверждает Максим Козицкий.

Что известно про ракетный удар во Львове

Ракетный удар был нанесен по нефтебазе. Из-за этого в городе достаточно много дыма.

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"Ракетный удар по окрестностям Львова. Атакована нефтебаза. Много дыма. Не паникуем", – сообщает народный депутат Алексей Гончаренко.

В городе было слышно несколько взрывов и продолжала работать сирена. Во Львове достаточно ветрено и власти просят людей закрыть окна из-за сильного дыма на улице.

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