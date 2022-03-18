"Страшная цена войны": во Львове выставили 109 пустых колясок в память об убитых оккупантами детях

Акция прошла с призывом закрыть небо над Украиной

109 пустых колясок в память о детях. Фото: коллаж "Сегодня"

В центре Львова устроили акцию, выставив 109 пустых детских колясок на площади. Они символизируют потерянные жизни украинских малышей, погибших от рук российских военных.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой в Telegram.

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По состоянию на пятницу, 18 марта, с начала полномасштабного вторжения России в Украину оккупанты безжалостно убили 109 украинских детей.

"Пустые детские коляски на площади Рынок сегодня – это символы жизней тех ангелочков, которые сейчас вместо решительных действий мира защищают небо над Украиной. Это та страшная цена войны, которую платит сегодня Украина. И мы призываем всех взрослых всего мира единственным щитом уберечь украинских детей и подарить им будущее. Требуйте от правительств других стран закрытия неба над Украиной", – написал мэр Львова.

Кроме того, в публикации призвали украинцев рассказывать о преступлениях вражеских войск – публиковать информацию в социальных сетях с хештегом #closethesky.

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