Во Львове слышны взрывы, оккупанты нанесли ракетный удар (фото, видео)

В городе и области объявлена по-прежнему воздушная тревога

Оккупанты нанесли ракетный удар по Львову / Коллаж "Сегодня"

Ракетный удар по нефтебазе был нанесен сегодня, 26 марта, в окрестностях Львова. Из-за этого в городе достаточно много дыма.

Об этом сообщает народный депутат Алексей Гончаренко.

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"Ракетный удар по окрестностям Львова. Атакована нефтебаза. Много дыма. Не паникуем", – говорится в сообщении.

Львов в дыму из-за ракетного удара по нефтебазе. Фото: ТРУХА Харьков

В городе было слышно три взрыва и сейчас работает сирена. Во Львове очень ветрено. Власти просят людей закрыть окна из-за сильного дыма.

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Львов в дыму из-за ракетного удара по нефтебазе. Фото: Игорь Зинкевич

Reports of three large explosions followed by a plume of smoke from the outskirts of Lviv. pic.twitter.com/UESrjr5ONQ — The Intel Hub (@The_IntelHub) March 26, 2022

Район города после выстрелов остался без электричества

В районе Краковского рынка, в Шевченковском районе Львоваи районе центральной части города слышали выстрелы.

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В одном из районов города люди увидели сияние в небе, а после пропало электричество.

"Отвечаем на вопрос, что случилось – работают по дронам", – сообщил руководитель "Варта1" Игорь Зинкевич. Позже в районе Городоцкой люди в небе увидели сияние.

"Как мы узнали, это, скорее всего, на подстанции света, так как после этого в районе пропал свет и не слышали ни звука", – утверждает Игорь Зинкевич.

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