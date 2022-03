Во Львове слышны взрывы, оккупанты нанесли ракетный удар (фото, видео)

Ракетный удар по нефтебазе был нанесен сегодня, 26 марта, в окрестностях Львова. Из-за этого в городе достаточно много дыма.

Об этом сообщает народный депутат Алексей Гончаренко.

"Ракетный удар по окрестностям Львова. Атакована нефтебаза. Много дыма. Не паникуем", – говорится в сообщении.

В городе было слышно три взрыва и сейчас работает сирена. Во Львове очень ветрено. Власти просят людей закрыть окна из-за сильного дыма.

Reports of three large explosions followed by a plume of smoke from the outskirts of Lviv.