Ракетний удар по Львову: постраждали 5 людей (відео)

У місті та області все ще є загроза ракетного удару. Місцева влада просить людей залишатися в укриттях

Окупанти завдали двох ракетних ударів у Львові / Колаж "Сьогодні"

Через ракетні удари, які сьогодні, 26 березня, сталися на околицях Львова, постраждали п'ятеро людей.

Про це повідомляє голова ОДА Максим Козицький.

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Усього сталося два ракетні удари в межах Львова.

"Інформація про те, що потрапляння до житлового будинку або інших об'єктів інфраструктури – не підтвердилася. За попередніми даними, постраждали п'ятеро людей", – йдеться у повідомленні.

У місті та області все ще є загроза ракетного удару.

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"Залишайтеся в укриттях! Не ходіть вулицею! Не фотографуйте нічого! Не читайте інформацію в анонімних телеграмах-каналах і не поширюйте її звідти!", – стверджує Максим Козицький.

Що відомо про ракетний удар у Львові

Ракетний удар було завдано по нафтобазі. Через це у місті досить багато диму.

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"Ракетний удар по околицях Львова. Атакована нафтобаза. Багато диму. Не панікуємо ", – повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко.

У місті було чути кілька вибухів та продовжувала працювати сирена. У Львові досить вітряно і влада просить людей закрити вікна через сильний дим на вулиці.

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