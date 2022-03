У Львові чутно вибухи, окупанти завдали ракетного удару (фото, відео)

Ракетного удару по нафтобазі було завдано сьогодні, 26 березня, на околицях Львова. Через це у місті досить багато диму.

Про це повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко.

"Ракетний удар по околицях Львова. Атакована нафтобаза. Багато диму. Не панікуємо", – йдеться у повідомленні.

У місті було чути три вибухи і зараз працює сирена. У Львові дуже вітряно. Влада просить людей закрити вікна через сильний дим.

Reports of three large explosions followed by a plume of smoke from the outskirts of Lviv. pic.twitter.com/UESrjr5ONQ