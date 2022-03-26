Під Києвом ДРГ викрадають транспорт та переодягаються у цивільних – Генштаб

Диверсійно-розвідувальні групи окупантів, що знаходяться на території Київської області, не залишають спроб проникнення до столиці. Диверсанти перевдягаються в цивільний одяг і використовують вкрадені у цивільного населення автомобілі. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ на сторінці у Facebook .
Також повідомляється, що в окремих населених пунктах Чернігівської області загарбники здійснюють примусове поширення так званої гуманітарної допомоги серед місцевого населення з метою створення пропагандистських репортажів російськими ЗМІ.
За інформацією Генштабу, на тимчасово зайнятих територіях противник продовжує нарощувати систему блокпостів з метою перешкоджання переміщенню місцевого населення.
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"У населених пунктах Херсонської області фіксується посилення терору місцевого населення з боку окупантів. Здійснюють обшуки в будинках з метою виявлення учасників АТО/ООС, військовослужбовців, волонтерів та членів їхніх сімей. Є численні факти викрадення жінок та тортур місцевих жителів", – йдеться у повідомленні. .
Крім того, військові РФ продовжують активне використання транспортної мережі Білорусі.
Населення республіки Білорусь не підтримує залучення власних збройних сил у війну, розв'язану Російською Федерацією проти України.
Ситуація в Україні 26 березня
- По околицях Львова було завдано ракетних ударів внаслідок чого постраждали п'ятеро людей.
- Завдяки українським захисникам російські окупанти були відкинуті від Києва на 35-70 км.
- У Мелітополі військові РФ шукають тих, хто не погоджується з тим, що це російське місто, а також тих, хто вважає українську владу єдиною легітимною.
- У Маріуполі російські окупанти насильно відвезли медичний персонал та пацієнтів міської лікарні №1.
- В Коростенському районі Житомирської області внаслідок артилерійського удару в одному з населених пунктів повністю знищено один житловий будинок , частково пошкоджено ще чотири.
- Також стало відомо про те, що на окремих напрямках військові РФ не залишають спроб ведення штурмових дій, здійснюють авіаційні нальоти та намагаються завдати вогневої поразки окремим підрозділам Збройних сил України.