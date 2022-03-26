Оккупанты в Мариуполе насильственно вывезли врачей и пациентов больницы

Пока неизвестно, сколько мариупольцев было вывезено

/ Фото: Коллаж: Сегодня

В Мариуполе российские оккупанты насильственно увезли медицинский персонал и пациентов городской больницы №1.

Об этом сообщил в Telegram Мариупольский городской совет.

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Что известно

"По словам очевидцев, оккупанты насильственно вывезли в неизвестном направлении медицинский персонал, больных и других мариупольцев, скрывавшихся от обстрелов врага в подвалах медицинского учреждения", – сказали в горсовете.

Как отмечается, на территории больницы находились около 700 человек, но неизвестно, сколько мариупольцев было вывезено.

Ситуация в Мариуполе:

25 марта экс-первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин предложил российским оккупантам взять его в заложники взамен на то, чтобы они выпустили из Мариуполя детей.

В Мариуполе погибла 11-летняя девочка, а в Ясной Поляне – 14-летний парень. Кроме этого, стало известно еще об одном погибшем и пятерых раненых в Мариуполе.

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За захват Мариуполя отвечает генерал-полковник Михаил Мизинцев. Он лично отдал приказ выпустить ракеты по роддому, где находились медики и беременные.

Напомним, Мариуполь больше трех недель находится в блокаде. Военные РФ уничтожают каждый район города, поэтому многие остались без жилья.

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