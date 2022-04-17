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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Почти 1,5 млн украинцев остались без питьевой воды из-за войны – ООН

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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17 апреля, 09:26
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Подача воды нарушена, поскольку трубопроводы повреждены обстрелами
Самая тяжелая ситуация с водоснабжением сложилась в Мариуполе
Самая тяжелая ситуация с водоснабжением сложилась в Мариуполе / Фото: Коллаж: Сегодня

Из-за вторжения России 1,4 миллиона человек на востоке Украины остались без доступа к водопроводной воде.

Еще 4,6 миллиона человек по всей стране оказались под угрозой потери водоснабжения из из-за повреждений водопровода и электросетей. Отключения электроэнергии привели к остановке водяных насосов, а поврежденные в результате обстрелов трубопроводы нарушили подачу воды, сообщает "Голос Америки" со ссылкой на информацию ООН.

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"У маленьких детей, живущих в зонах конфликтов, в 20 раз больше шансов умереть от диарейных заболеваний, связанных с грязной водой, чем от прямого насилия в результате войны", – рассказал представитель ЮНИСЕФ в Украине Мурат Шахин.

В Мариуполе тысячи людей используют грязные источники в поисках любой доступной воды. Крупные города Донецкой и Луганской областей также отрезаны от водоснабжения, и еще 340 000 человек могут остаться без воды, если пересохнет водохранилище в Горловке, в Донецкой области.

В Мариуполе люди умирают от голода

Глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли заявил, что в Мариуполе местные жители умирают от голода.

Как рассказал Бисли, доставить продовольствие в Украину сложно из-за отсутствия доступа в оккупированные районы, нехватки рабочей силы и топлива. По данным ООН, в Мариуполе более 100 тысяч людей страдают от недостатка еды, воды и тепла.

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"Это катастрофическая ситуация. Люди умирают от голода", – подчеркнул Бисли.

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