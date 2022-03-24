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Оккупанты оставили десятки городов Украины без питьевой воды

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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24 марта, 14:47
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Донецкая область вскоре может быть полностью отключена от водоснабжения
Оккупанты нарушают право украинцев на доступ к питьевой воде
Оккупанты нарушают право украинцев на доступ к питьевой воде / Фото: Коллаж: Сегодня

Из-за вторжение России десятки городов, где проживают миллионы украинцев, лишены доступа к питьевой воде.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в своем Telegram-канале.

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"Война частично или полностью лишила доступа к питьевой воде жителей Мариуполя, Николаева, Харькова, Ахтырки, Изюма, Макарова, Пологов, Васильевки, Орехова, Гуляйполя, Чернигова, Тростянца и многих других населенных пунктов. Только в Донецкой области 200 тысяч человек не имеют доступа к воде", – рассказала она.

Как отметила омбудсмен, с увеличением масштабов столкновений существует угроза, что в ближайшие недели Донецкая область может быть полностью отключена от водоснабжения.

Денисова отметила, что Россия нарушает право граждан Украины на доступ к питьевой воде, закрепленное в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН и резолюции Совета ООН по правам человека. Действия агрессора являются прямым нарушением Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

США и Турция обвинили Россию в военных преступлениях

В США и Турции официальное объявили, что российская армия совершила военные преступления в Украине.

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В администрации президента Джо Байдена отметили, что будут сотрудничать с другими странами для преследования нарушителей международного права.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что оценка основана на "тщательном обзоре" публичных и разведывательных источников с начала вторжения России в Украину в прошлом месяце.

С аналогичным обвинением выступил постпред Турции при ООН Феридун Синирлиоглу.

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